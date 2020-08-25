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10:33 25.08.2020

Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

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Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, сообщает агентство Associated press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Результаты (этой терапии - ИФ) не информативны. В данный момент доказательства (ее эффективности - ИФ) носят очень низкокачественный характер", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.

"Конечно, страны могут включать (подобные методы лечения - ИФ) в список чрезвычайных мер, если они полагают, что их выгоды перевешивают риски", - добавила Сваминатан.

Британские специалисты ранее также высказывали скептические оценки в отношении лечения при помощи плазмы крови вылечившихся пациентов.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы крови для лечения. Однако в FDA предупредили, что данный метод "не стоит рассматривать в качестве нового стандарта лечения" коронавируса, и в ближайшие месяцы станет доступно больше данных по этому вопросу.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что лечение инфицированных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови является прорывом.

Наблюдатели рассматривали этот шаг как стремление укрепить позиции Трампа накануне открывавшегося в понедельник съезда Республиканской партии, на котором действующий президент позднее был выдвинут кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах.

Теги: #коронавирус #воз
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