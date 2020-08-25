События

10:26 25.08.2020

В Калифорнии полыхают крупнейшие за последние годы природные пожары, есть жертвы

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В Калифорнии полыхают крупнейшие за последние годы природные пожары, есть жертвы

Губернатор Калифорнии (штат США) Гэвин Ньюсом назвал историческим сезон природных пожаров 2020 года, за неделю очаги возгораний охватили в штате территорию в более чем 4,8 тыс. кв. км, сообщает во вторник интернет-издание Huffington Post.

Ньюсом сообщил, что всего в штате в этом году более 5,6 тыс. кв. км угодий пострадали от пожаров в то время как в прошлом году очаги возгорания охватили более 226 кв км, а за последние пять лет средняя площадь пострадавших от пожаров земель составляла примерно 1,8 тыс. кв км в год.

По состоянию на понедельник два крупных очага возгорания в Северной Калифорнии - в округах Напа и Санта-Клара - охватили около 1,3 тыс. кв км. Таким образом, эти пожары стали самыми крупными в истории штата.

По данным властей штата, пожары унесли жизни уже семи человек. Пламенем разрушено около 1,2 тыс. домохозяйств.

Как сообщает пожарная служба Калифорнии, более 170 тыс. жителей штата были вынуждены покинуть свои дома. Власти штата предоставили убежище 2,2 тыс. калифорнийцам. Около 1,5 тыс. разместили в гостиницах, остальных - в жилье гостиничного типа.

При этом губернатор отметил "безусловный" прогресс в ликвидации очагов возгорания и похвалил " пожарных, которые делают невероятное, работая на передовой".

По его словам, пожары в округе Напа сдержаны на 22%, а в округе Санта-Клара - на 10%. На данный момент с 600 очагами возгорания борются примерно 14 тыс. сотрудников пожарной службы.

В воскресенье для борьбы с десятками лесных пожаров в Калифорнию прибыли пожарные расчеты со всего Запада США, военные самолеты и войска национальной гвардии.

По словам Ньюсома, на данный момент власти штата пытаются решить, каким образом безопасно разместить пострадавших от пожаров жителей в разгар пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы ведем борьбу с этой пандемией и одновременно боремся с этими историческими пожарами по всей Калифорнии", - сказал Ньюсом.

Он настоятельно рекомендовал носить защитные маски, поскольку они защищают не только от заражения коронавирусом, но и от загрязненного воздуха.

Число случаев коронавируса в Калифорнии продолжает расти. Так, в среднем ежесуточный прирост составляет примерно 5,8 тыс. заражений, причем каждый день фиксируют около 128 случаев смерти инфицированных.

В 2017 году пожары, вспыхнувшие в калифорнийском округе Сонома, унесли жизни 44 человек, а в 2018 году более 80 человек погибли в результате пожаров в городе Парадайс округа Бьютт.

Теги: #калифорния #пожар
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