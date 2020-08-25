Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Черкасской области, а в Ивано-Франковской и Киевской выросло больше, чем когда-либо ранее

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 возросло в Киеве во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где оно не изменилось, и Черкасской, где оно незначительно снизилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во вторник утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (209) и выздоровления (60) зафиксировано в Киеве. При этом в Ивано-Франковской и Киевской областях количество заболевших за сутки стало максимальным с начала пандемии (179 и 90 соответственно)

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. В 13 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 16 из 24 областей и в Киеве - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, а ниже 100 – в Херсонской, Луганской в Кировоградской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 25 новых случаев заболевания Covid-19, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас в области болеет 939 человек;

- в Волынской области 40 человек заболели, 2 умерли, 6 выздоровели, сейчас болеет 1 412 человек (на 32 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 45 новых случаев заболевания, сейчас болеет 816 человек;

- в Донецкой области 1 человек заболел и 1 умер, болеет 363, как днем ранее;

- в Житомирской области 59 человек заболели, 5 выздоровели, болеет 1 110 (на 54 больше);

- в Закарпатской области 379 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 3 764 человека (на 36 больше за сутки);

- в Запорожской области 30 человек заболели, сейчас болеет 616;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 179 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 10 - выздоровления, сейчас болеют 4 933 человека (на 165 больше);

- в Киеве 130 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 27 выздоровели, сейчас болеет 8 128 человек (на 101 больше за сутки);

- в Киевской области 90 человек заболели, 63 выздоровели, сейчас болеет 1 647 (на 27 больше);

- в Кировоградской области 1 человек заболел, сейчас болеет 50;

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, болеет 90 человек;

- во Львовской области подтверждено 136 новых случая заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 74 случая выздоровления, сейчас болеют 9 154 человека (на 56 больше за сутки);

- в Николаевской области 7 новых случаев заболевания, сейчас болеет 447 человек;

- в Одесской области 112 новых случаев заболевания, сейчас болеет 4 389 человек;

- в Полтавской области 14 человек заболели, сейчас болеет 196;

- в Ривненской области 85 новых случаев заболевания и 21 - выздоровления, сейчас болеет 2 453 человека (на 64 больше за сутки);

- в Сумской области 59 новых случаев заболевания и 7 –выздоровления, сейчас болеет 706 человек (на 52 больше);

- в Тернопольской области 158 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 4 - выздоровления, сейчас болеют 2 026 человек (на 152 больше);

- в Харьковской области 173 новых случая заболевания, 5 случаев смерти и 93 человека выздоровели, сейчас болеют 4 572 (на 75 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 человек заболел, болеют 93;

- в Хмельницкой области 37 новых случаев заболевания, сейчас болеет 807 человек;

- в Черкасской области 3 человека заболели и 7 выздоровели, болеют 360 (на 4 меньше);

- в Черновицкой области 204 новых случая заболевания, 2 человека умерли и 29 выздоровели, сейчас болеет 3 190 человек (на 173 больше за сутки);

- в Черниговской области 32 новых случая заболевания, сейчас болеет 966 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, выявлены 1 658 новых случаев инфицирования коронавирусом, 25 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 346 выздоровели. Сейчас болеет 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее.