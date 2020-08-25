Полиция расследует взрыв в военном общежитии Десны по статье "убийство"

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна полиция открыла производство по статье "убийство", сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Там напомнили, что в результате взрыва гранаты погиб один военнослужащий, еще двое военных и одно гражданское лицо - женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

В пресс-релизе отмечается, что по предварительным данным взорвалась граната РГД-5.

Как сообщалось, около 17:42 24 августа в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

Полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).