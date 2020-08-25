В ВОЗ предостерегают от использования вакцин, не прошедших все проверки на безопасность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять вакцины, которые не прошли полную проверку на использование в чрезвычайных ситуациях, заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

"Доктор Брюс Эйлвард, высокопоставленный советник генерального директора ВОЗ, сказал, что он не будет рекомендовать вакцины, не прошедшие предварительную квалификационную программу лицензирования для использования в экстренных случаях", - сообщает издание The Guardian,

Газета уточняет, что такой ответ прозвучал на вопрос журналиста, стоит ли балканским странам заказывать российскую вакцину. Однако, поясняет The Guardian, пока ни одна вакцина в мире не прошла требуемую ВОЗ программу лицензирования.

В свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан сказала, что организация запросила у России информацию об эффективности ее вакцины.

"Безопасность необходимо оценивать не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, поскольку побочные эффекты проявляются лишь позднее", - отметила она.

В России разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, в высокой степени готовности находятся три.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник"), которую разрабатывает Институт им. Гамалеи Минздрава России.