Число новых случаев заражения коронавирусом выросло в Китае за сутки на 30, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае выявлено 30 новых инфицированных COVID-19: 14 больных в активной форме и 16 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 43 случая заражения: 16 активных и 27 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 84 тыс. 981 активный случай заражения, из которых 2 тыс. 432 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено девять новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 224 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 691 (77 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).