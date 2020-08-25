Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 23 млн 647 тыс. 377 человек, увеличившись за сутки на 226 тыс. 959, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 813 тыс. 22 против 808 тыс. 676 сутками ранее, излечились 15,3 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах за период пандемии было выявлено 5 млн 739 тыс. 724 инфицированных, скончались 177 тыс. 252 человека, выздоровели более 2 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 622 тыс. 861 человека, скончались 115 тыс. 309, поправились 2,97 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро пятницы 3 млн 167 тыс. 323 при 58 тыс. 390 летальных исходах и 2,4 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 104,8. В США на 1 млн населения скончались 547 человек, Бразилии - 543, Индии - 42.