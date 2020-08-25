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09:01 25.08.2020

В Украине 1 658 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 25 умерли, 346 - выздоровели

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В Украине 1 658 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 25 умерли, 346 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 658 заболевших за сутки Covid-19, при этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 24 августа, было выявлено 1 799 заболевших, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 106 заболевших, 20 августа– 2134.

Количество инфицированных составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 318 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Тернопольской области (158), Львовской области (136) , в Киеве (130), в Одесской области (112).

Кроме того, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 673 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #коронавирус #украина
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