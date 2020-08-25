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08:04 25.08.2020

В Украине во вторник ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

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В Украине во вторник ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В западных, северных и центральных областях Украины во вторник ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным "УкрГидрометцентра", 11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый). По Киевской области - днем грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

 

 

Теги: #погода #украина #ухудшение
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