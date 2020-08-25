В Казахстане за сутки выявлено 184 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 112 активных, 72 бессимптомных, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было 175 случаев.

Всего в республике выявлено 104 тыс. 902 случая.

За сутки в республике от коронавирусной инфекции вылечились 807 человек.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 93 тыс. 405 человек.