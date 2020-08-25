США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

(Вашингтон. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Прогресс в реализации первой фалы торгового соглашения между США и Китаем отметили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

"Обе стороны видят прогресс, и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе "регулярной телефонной беседы" были затронуты вопросы, касающиеся шагов Китая "по осуществлению предусмотренных соглашением структурных изменений".

Они предполагают "более значительную защиту прав интеллектуальной собственности, устранят препятствия для американских компаний в области финансовых услуг и сельского хозяйства, а также прекратят принудительную передачу технологий".

Стороны также обсудили "значительное увеличение закупок американской продукции Китаем, а также дальнейшие действия, необходимые для реализации соглашения", отметила американская сторона.

Со своей стороны, Министерство коммерции КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

"Стороны договорились создать условия и атмосферу для продолжения реализации первого этапа торгово-экономического соглашения", - подчеркнуло Минкоммерции.

В то же время, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

"Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

"Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами (...) Но мы только и делаем, что теряем деньги".

Первая фаза торгового соглашения была подписана США и Китаем в январе текущего года. В соответствии с договоренностями, Китай значительно расширит закупки американской продукции.