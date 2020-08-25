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03:03 25.08.2020

TikTok официально падала иск против указа Трампа, касающегося запрета использования этой соцсети на территории США – СМИ

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TikTok официально падала иск против указа Трампа, касающегося запрета использования этой соцсети на территории США – СМИ

Китайская социальная сеть TikTok официально подала иск против исполнительного указа президента США Дональда Трампа, которым предусматривается запрет ее использования на территории страны, если она не будет продана американской компании, сообщили в ночь на вторник китайские СМИ.

"Нам нелегко подавать в суд на правительство, но у нас нет иного выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права, а также права наших сообществ и сотрудников", - говорится в распространенном TikTok пресс-релизе.

Согласно указу Трампа, подписанному 6 августа, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.

Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки.

В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания же утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.

Американская Microsoft Corp. сообщала, что ведет переговоры о покупке американского бизнеса TikTok. Кроме того, в покупке компании заинтересовались еще, как минимум, две компании - Twitter Inc. () и Oracle Corp.

Microsoft планирует завершить переговоры, также касающиеся операций TikTok в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, к середине сентября. При этом компания отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится.

Ситуация с TikTok привела к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

 

Теги: #трамп #китай #иск
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