Эрдоган: Турция не откажется от поиска энергоресурсов в Восточном Средиземноморье

Турция не откажется от деятельности в восточной части Средиземного моря, в том числе - от поиска энергоресурсом, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция ни на шаг не отступит от деятельности бурового судна Oruc Reis и других судов страны в восточном Средиземноморье", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Кроме того, Эрдоган раскритиковал военные учения Греции в Восточном Средиземноморье, отметив, что они ставят под угрозу безопасность всех морских судов в регионе.

В последние недели отношения Турции с Грецией и рядом других европейских стран обострились как раз в связи с активизацией деятельности Анкары в восточной части Средиземного моря.

Ранее этим летом сообщалось, что турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.