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00:53 25.08.2020

В Черновцах произошло ДТП, пострадал ребенок - полиция

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В Черновцах произошло ДТП, пострадал ребенок - полиция

В Черновцах правоохранители устанавливают обстоятельства автомобильной аварии в результате которой пострадал малолетний ребенок, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Предварительно правоохранители установили, что на улице Александри в Черновцах водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и въехал в отбойник. В результате аварии травмировался 6-летний пассажир", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Черновицкой области в понедельник.

В сообщении отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - подытожили в полиции.

Теги: #дтп #украина #полиция #ребенок
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