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20:36 24.08.2020

В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

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В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

Президентские выборы в ноябре этого года станут самыми важными в истории США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Это будут самые важные выборы в истории", - сказал он на партийном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

"Нам нужно быть аккуратными, так как выиграть - наш долг", - добавил Трамп.

Президент пояснил, что на выборах станет ясно, в какую сторону будет двигаться страна: она, по его словам, может выбрать "еще более хороший путь, чем сейчас (в случае его переизбрания - ИФ)", либо "совершенно ужасный путь" - в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп в очередной раз выступил против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

Президент США заявил, что рад тому, что его соперником стал Байден, а не сенатор Берни Сандерс.

"Я рад, что это - не Берни. У него есть электоральная база: она не такая большая, как у нас, но - в ней столько же энтузиазма, что и у наших избирателей", - заявил Трамп.

Ожидается, что позже на этой неделе Трамп на съезде республиканцев объявит, что согласен стать кандидатом в президенты и подробно расскажет о своей предвыборной программе.

Теги: #сша #трамп #выборы
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