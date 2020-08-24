События

20:33 24.08.2020

В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, есть погибший и раненые

1 мин читать

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс служба полигона в соцсети Facebook в понедельник вечером.

В сообщении отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.

Теги: #общежитие #взрыв #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 24.08.2020
Украина в июле снизила выплавку стали на 1,9% к июлю-2019 и заняла 12-е место в рейтинге Worldsteel

Украина в июле снизила выплавку стали на 1,9% к июлю-2019 и заняла 12-е место в рейтинге Worldsteel

16:11 24.08.2020
Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

13:55 24.08.2020
Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран, в том числе, с Украиной, что приведет к увеличению торговли

11:54 24.08.2020
Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

09:52 24.08.2020
Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

Германия и дальше будет стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности – президент ФРГ

09:28 24.08.2020
США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

07:22 24.08.2020
Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электроснабжения по всей стране

Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электроснабжения по всей стране

05:31 24.08.2020
В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину

В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину

03:37 24.08.2020
Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

01:33 24.08.2020
Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили - немецкая клиника Charite

Массовые мероприятия в Киеве в День независимости прошли спокойно – Нацполиция

Часть колонны Марша защитников Украины двинулась к ОП, чтобы потребовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко, ночь активисты проведут под ОГПУ

Кличко: Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу, боролся и побеждал!

ПОСЛЕДНЕЕ

В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Кулеба выразил соболезнования в связи с ДТП в Грузии, унесшем 17 жизней

ЕК завершила предварительные переговоры о поставках вакцины против COVID-19 с компанией Moderna

На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – ООС

Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили - немецкая клиника Charite

В Гонконге впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение коронавирусом

Массовые мероприятия в Киеве в День независимости прошли спокойно – Нацполиция

В Минобороны РБ заявили, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд

Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА