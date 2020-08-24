Украина в июле снизила выплавку стали на 1,9% к июлю-2019 и заняла 12-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в июле 2020 года сократила производство стали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,751 млн тонн, переместившись с 13-го на 12-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В июле зафиксировано падение выплавки стали к июлю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции, Ирана и Бразилии. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в США – на 29,4%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июля выглядит следующим образом: Китай (93,359 млн тонн, рост на 9,1%), Индия (7,150 млн тонн, падение на 24,6%), Япония (6,049 млн тонн, падение на 27,9%), РФ (5,8 млн тонн, "минус" 5%), Южная Корея (5,526 млн тонн, "минус" 8,3%), США (5,241 млн тонн, падение на 29,4%), Турция (3,143 млн тонн, рост на 7,4%), Бразилия (2,592 млн тонн, рост на 3,5%), Германия (2,423 млн тонн, "минус" 24,7%) и Иран (2,339 млн тонн, рост на 14,4%).

Далее следуют Вьетнам (2,149 млн тонн, больше на 19,8%), Украина (1,751 млн тонн, снижение на 1,9%), Италия (1,750 млн тонн, падение на 11,2%) и Тайвань (КНР, 1,750 млн тонн, снижение на 6,8%), а также Мексика (1,150 млн тонн, "минус" 22,6%).

В июле 64 страны произвели 152,694 млн тонн стали, что на 2,5% ниже, чем в июле-2019.

За семь месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (593,174 млн тонн, рост на 2,8%), Индия (50,277 млн тонн, "минус" 24,3%), Япония (48,277 млн тонн, снижение на 18,8%), США (41,640 млн тонн, "минус" 19,5%), РФ (41,054 млн тонн, меньше на 3,2%), Южная Корея (38,018 млн тонн, падение на 9,6%), Германия (19,880 млн тонн, "минус" 16,9%), Турция (19,433 млн тонн, "минус" 2,4%), Бразилия (17,072 млн тонн, падение на 13,9%) и Иран (16,225 млн тонн, больше на 10,8%).

Далее следуют Вьетнам (13,055 млн тонн, рост на 8,4%), Тайвань (КНР, 12,465 млн тонн, "минус" 6,3%), Украина (11,855 млн тонн, "минус" 6,8%), Италия (11,828 млн тонн, падение на 18,5%) и Мексика (9,276 млн тонн, снижение на 17%).

Всего за семь месяцев 2020 года 64 страны произвели 1 млрд 27,409 млн тонн стали, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).