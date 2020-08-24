ЕК завершила предварительные переговоры о поставках вакцины против COVID-19 с компанией Moderna

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о завершении предварительных переговоров с компанией Moderna - пятой по счету фармацевтической фирмой, с которой ЕС договаривается о поставках потенциальной вакцины против COVID-19.

"После интенсивных дискуссий Европейская комиссия завершила переговоры с пятой фармацевтической компанией, чтобы предоставить европейцам быстрый доступ к вакцине против коронавируса. Мы инвестируем в компании, использующие различные технологии, чтобы увеличить наши шансы получить безопасные и эффективные вакцины", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы продолжаем переговоры с другими компаниями, так как мы хотим, чтобы вакцины были быстро доступны на рынке. Европейские инвестиции в вакцины против коронавируса принесут пользу всему миру и помогут нам победить этот вирус", - сообщила глава Еврокомиссии.

До этого были проведены переговоры о поставках потенциальных вакцин против коронавируса с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, а с фирмой AstraZeneca 14 августа было подписано соглашения о предварительной закупке.

В Брюсселе объясняют, что планируемый контракт с Moderna обеспечит возможность для всех государств-членов ЕС покупать вакцину, а также передавать ее в дар странам с низким и средним уровнем доходов.

Предусматривается, что ЕК будет располагать возможностью для первоначальной закупки 80 млн доз от имени всех государств-членов, а также для дополнительной закупки до 80 млн доз после того, как будет подтверждена эффективность вакцины.

"Комиссия ведет интенсивные дискуссии с другими производителями вакцин", - отмечается в коммюнике ЕК.