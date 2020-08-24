Лукашенко считает, что "терки на улице" мешают сократить заболеваемость коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике пока еще не пошла вторая волна коронавира, однако из-за "терок на улице" спада заболеваемости, как раньше, нет.

"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", - заявил Лукашенко в ходе встречи с назначенным и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем и спикером Совета Республики Натальей Кочановой в понедельник. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент отметил, что сейчас Беларусь остановилась на низком уровне заболеваемости. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - сказал глава государства.

"Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - считает президент.

Он обратил внимание на то, что кроме коронавируса нельзя забывать и о других болезнях. "Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", - сказал Лукашенко.

Он также добавил: "Должен признать, что работали неплохо". "Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - сказал Лукашенко.

"Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас (Дмитрий Пиневич – ИФ), и у Натальи Ивановны (Кочанова – ИФ), как у уполномоченного по городу Минску", - отметил президент.

Как сообщалось, Дмитрий Пиневич 24 августа назначен и.о. министра здравоохранения Беларуси. До этого он занимал пост первого заместителя министра здравоохранения.