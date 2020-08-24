В Беларуси задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

Белорусская оппозиция сообщила в понедельник о задержании председателя стачкома Минского завода колесных тягачей.

"Задержан председатель стачкома МЗКТ Лавринович. Задержали в рамках административного процесса", - говорится в сообщении одного из телеграм-каналов оппозиции.

Ранее оппозиция сообщила о задержании сопредседателя стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокана.

Ровно неделю назад Лукашенко приезжал на МЗКТ, где рабочие оказали ему холодный прием. Рабочие на встрече скандировали "Уходи!" и "Позор!", требовали проведения новых президентских выборов. "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - прокомментировал Лукашенко.

В Беларуси две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

В ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, несколько погибли. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.