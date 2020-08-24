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15:22 24.08.2020

Украинская общественная организация просит главу МИД Германия содействовать в актуализации вопроса освобождения политузников в РФ

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Украинская общественная организация просит главу МИД Германия содействовать в актуализации вопроса освобождения политузников в РФ

Общественная организация "Объединение родственников политузников Кремля" просит главу МИД Германии Хайко Мааса "напомнить украинской власти о необходимости работы над решением насущных проблем урегулирования социальной и правовой помощи незаконно осужденным в России гражданам Украины, в том числе членам их семей".

В обращении организации, переданном агентству "Интерфакс-Украина", отмечается, что несмотря на "некоторые попытки диалога", они ни разу не получили конструктивных ответов на вопросы и запросы от представителей украинской власти.

В связи с этим "Объединение родственников политузников Кремля" просит Мааса "сообщить Офису президента о необходимости установления перманентной коммуникации с родными узников Кремля".

Главу МИД Германии также просят на встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), которая состоится 28 августа, актуализировать вопрос освобождения украинских узников в РФ, а также требовать у России выполнения достигнутых в декабре 2019 года договоренностей

Организация также обращает внимание на необходимость настаивать на защите жизни и здоровья украинских узников в РФ в связи с пандемией коронавируса.

Обращение датировано 24 августа и передано в посольство ФРГ.

Теги: #рф #маас #пленники #оо #мид
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