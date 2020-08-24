События

14:36 24.08.2020

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября из-за угрозы коронавируса

1 мин читать
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября из-за угрозы коронавируса

 Власти Израиля продлили до 1 октября запрет на въезд в страну иностранцам из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Израиль закрыл границы для иностранцев в марте, когда правительство приняло строгие меры в рамках борьбе с распространением COVID-19.

В настоящее время в Израиль разрешается въезд туристов примерно из 20 стран, включая Австрию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Данию, Канаду, Кипр.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране после спада вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Более 22 тыс. израильтян заразились COVID-19, около 400 из них находятся в тяжелом состоянии

Накануне стало известно, что коронавирусом заразилась депутат парламента, министр по делам иммиграции и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата. Несколько законодателей, контактировавших с ней, уже отправлены на карантин.

Местные СМИ отмечают, что Тамано-Шата в минувшую пятницу присутствовала на встрече, которая была организована входящей в правительственную коалицию партией "Кахоль-Лаван".

Теги: #коронавирус #запрет #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 24.08.2020
Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

Зеленский: мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине

10:38 24.08.2020
Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

09:15 24.08.2020
В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

06:37 24.08.2020
В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

03:37 24.08.2020
Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

14:38 23.08.2020
Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

13:02 23.08.2020
У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

12:18 23.08.2020
Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

11:12 23.08.2020
Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

11:07 23.08.2020
Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Часть колонны Марша защитников Украины двинулась к ОП, чтобы потребовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко, ночь активисты проведут под ОГПУ

Кличко: Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу, боролся и побеждал!

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

ПОСЛЕДНЕЕ

Часть колонны Марша защитников Украины двинулась к ОП, чтобы потребовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко, ночь активисты проведут под ОГПУ

Кличко: Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу, боролся и побеждал!

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе, севере и в центре Украины в ближайшие дни

Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА