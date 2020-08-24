Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась, сообщили агентству "Интерфакс Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Украинский дом", аэропорт "Киев", станции метро и Майдан независимости проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено ", - сообщили в Нацполиции в понедельник днем.

В ведомстве добавили, что проверка других объектов, которые были указаны в анонимных сообщениях о якобы минировании, продолжается.