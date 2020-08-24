События

12:24 24.08.2020

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

1 мин читать
В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

В полицию Киева поступила череда анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов и зданий по всей столице, в основном в центральной части города, сообщили агентству в пресс-службе Нацполиции Украины в понедельник.

"По линии "102" поступило несколько анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов, в частности, в центре столицы. Полиция проверяет эту информацию", - сказали в комментарии агентству.

Вместе с тем, в ГУ Нацполиции Украины в Киеве уточнили, что поступили сообщения о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости".

"События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте столичного главка полиции.

Теги: #киев #минирование #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 24.08.2020
Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

12:09 24.08.2020
Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

11:27 24.08.2020
В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

11:15 24.08.2020
Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

10:38 24.08.2020
Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

22:33 23.08.2020
В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

14:22 23.08.2020
Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

12:18 23.08.2020
Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

08:54 23.08.2020
В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

04:33 23.08.2020
Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о минировании ряда объектов в Киеве не подтвердилась – полиция

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия", сообщают оппозиционеры

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе, севере и в центре Украины в ближайшие дни

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА