В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов, в основном в центре города

В полицию Киева поступила череда анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов и зданий по всей столице, в основном в центральной части города, сообщили агентству в пресс-службе Нацполиции Украины в понедельник.

"По линии "102" поступило несколько анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов, в частности, в центре столицы. Полиция проверяет эту информацию", - сказали в комментарии агентству.

Вместе с тем, в ГУ Нацполиции Украины в Киеве уточнили, что поступили сообщения о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости".

"События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте столичного главка полиции.