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12:18 24.08.2020

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе, севере и в центре Украины в ближайшие дни

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе, севере и в центре Украины в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 25 августа, погоду в Украине будет определять неустойчивая воздушная масса, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в большинстве западных, северных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, в западной части днем местами значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днём 21-27°, в южных и восточных областях 28-33°.

В Киеве – местами кратковременные дождь, гроза, температура воздуха ночью 16-18°, днём 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 августа самая высокая температура воздуха днём была 33,1 в 1903г., самая низкая ночью +8,1 в 1950г.

На 26 августа синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, в южной части 16-20°; днём в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-31°.

В Киеве - ночью кратковременный дождь, гроза, днём без осадков; температура воздуха ночью 14-16°, днём 22-24°.

24 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #укргидрометцентр
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