Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал учреждение двух государственных премий: имени Бориса Патона и Мирослава Скорика.

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух выдающихся фигур. Двух гениев современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время. Двух великих украинцев, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и славу Украины в мире", - сказал он во время выступления на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский отметил, что направил в правительство Украины соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственной премию имени Бориса Патона, и за весомый вклад в развитие музыкального искусства – Государственной премию имени Мирослава Скорика.

"Давайте никогда не забывать - нам есть, кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ. Особенно - научных сокровищ. У нашей страны богатая история. Особенно - музыкальная история Независимости", - указал он.