События

11:15 24.08.2020

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

1 мин читать
Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена "Крещатик", из-за чего она закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станция "Крещатик" + пересадка закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении, обнародованном в 11.08 понедельника в аккаунте метрополитена в Твиттер.

Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки.

Теги: #киев #метро #минирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 24.08.2020
Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

11:27 24.08.2020
В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

10:38 24.08.2020
Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

22:33 23.08.2020
В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

14:22 23.08.2020
Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

12:18 23.08.2020
Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

08:54 23.08.2020
В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

04:33 23.08.2020
Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

10:30 22.08.2020
Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

09:46 22.08.2020
В Киеве на время проведения праздничных мероприятий 23-24 августа перекроют движение на центральных улицах

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий 23-24 августа перекроют движение на центральных улицах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

ПОСЛЕДНЕЕ

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

Захватившие в Мали власть военные предлагают переходный период для формирования правительства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА