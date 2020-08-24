Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена "Крещатик", из-за чего она закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станция "Крещатик" + пересадка закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении, обнародованном в 11.08 понедельника в аккаунте метрополитена в Твиттер.

Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки.