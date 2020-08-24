События

11:13 24.08.2020

Минобороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы: запуск воздушных шаров с пропагандой

1 мин читать

 Министерство обороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что "полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО". "Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - добавили в Минобороны.

Теги: #пво #литва #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 24.08.2020
В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

11:54 24.08.2020
Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

11:19 24.08.2020
МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

10:47 24.08.2020
Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

07:59 24.08.2020
У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

04:37 24.08.2020
В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

00:43 24.08.2020
Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

23:33 23.08.2020
Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

22:49 23.08.2020
Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

21:51 23.08.2020
В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Белоруссии задержали членов Координационного совета оппозиции Ковалькову и Дылевского

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

ПОСЛЕДНЕЕ

Колонны Марша защитников Украины вышли на Крещатик, некоторые участники зажгли пиротехнику

В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

Захватившие в Мали власть военные предлагают переходный период для формирования правительства

Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА