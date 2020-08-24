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10:52 24.08.2020

Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

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Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Австрийские власти впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии, сообщает в понедельник австрийское издание Kronen Zeitung.

Утверждается, что этот дипломат, имя которого издание не раскрывает, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором.

Однако россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Между тем Kronen Zeitung напоминает, что ранее ряд государств стал жестче реагировать на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета": так, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.

Теги: #дипломат #рф #австрия #шпионаж
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