Австрия впервые объявила персона нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну до 1 сентября

Австрийские власти впервые приняли решение объявить персона нон грата одного российского дипломата и обязать его до 1 сентября выехать из Австрии, сообщает в понедельник австрийское издание Kronen Zeitung.

Утверждается, что этот дипломат, имя которого издание не раскрывает, несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

При этом в ходе последующего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором.

Однако россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Между тем Kronen Zeitung напоминает, что ранее ряд государств стал жестче реагировать на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета": так, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.