Актер Олег Басилашвили поддержал работников минского Купаловского театра

Народный артист СССР, актер Олег Басилашвили выступил с поддержкой коллектива Купаловского театра, сообщает "Радио Свобода".

"Поддерживаю моих белорусских театральных побратимов, а также художественного руководителя театра им.Янки Купалы, режиссера Николая Пингина. Мы много работали с ними на сцене БДТ", - сказал Басилашвили.

"Сердце каждого нормального человека обливается кровью, глядя на страдания людей, которые осмелились воспользоваться своим конституционным правом — выразить свое мнение", — добавил актер.

Как сообщалось, Национальный академический театр им.Я.Купалы объявил, что с 21 августа уходит в простой на неопределенное время. Как прокомментировал и.о. директора театра Валерий Громада, причиной является "невозможность организации показа спектаклей".

Ранее министерство культуры Беларуси приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Павла Латушко. Он высказывался против жестких действий силовиков на улицах Беларуси. Вместе с Латушко заявления об увольнении написала большая часть коллектива ведущего театра Беларуси.

Тем не менее, министерство культуры Беларуси выступило с заявлением, в котором утверждалось, что ни одного заявления об увольнения актеров Купаловского не поступало.

Также 21 августа о ситуации в Купаловском высказался и президент страны Александр Лукашенко. Он заявил о готовности предоставить театру полную свободу рыночных отношений и лишить его господдержки.