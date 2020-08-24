Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

У 209 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, умерли трое больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал мэр Киева на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

По его информации, среди заболевших 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и семь девочек от одного до 15 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет и восемь мальчиков от одного года до 11. Заболели том числе и семь медиков.

В больницы столицы попали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3 826 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39, в Днепровском - 28, в Соломенском районе - 26 случаев. Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса - действительно, сложная. И не допустить коллапса медицины и суровых ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, использование антисептиком, избежать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя", - отметил Кличко.