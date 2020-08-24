Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном утреннем церемониале чествования военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины "Колокола Памяти".

Как сообщает в понедельник пресс-служба "Евросолидарности", в церемониале также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ветераны русско-украинской войны.

"Мы вспоминаем украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина как государство состоялась. И эта независимость имела возможность существовать. Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29 лет назад. А может, и 6 лет. Ведь именно 6 лет назад Украина и украинцы сообразили, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности, и встали вместе: украинские воины, добровольцы, волонтеры, неравнодушные граждане, священники, украинцы по всему миру - встали, чтобы защитить Украину", - отметил Порошенко.

"Находятся негодяи, которые говорят - подождите, пройдет 5-10 лет, и они сделают все для того, чтобы украинцы забыли об этом. Чтобы кровь, которая пролита украинцами, рассосалась. Мы этого не допустить. Мы должны помнить о каждом", - убежден политик.

"Мы должны помнить о Ярославе Журавле, который погиб, потому что ждал на фронте политической воли о том, чтобы его раненого эвакуировать в наши места. Мы требуем присвоения Ярославу звания Героя Украины. Так же, как мы требуем награды Андрею Пидлисному, который сделал все для того, чтобы спасти Ярослава. Лишь тяжелая контузия во время минометного обстрела помешала ему это сделать", - отметил Порошенко.

Мемориальный комплекс "Зал памяти" на территории Министерства обороны был открыт 14 октября 2018г при содействии и инициативе пятого президента Украины. Здесь ежедневно чествуют погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину.