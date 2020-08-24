События

09:49 24.08.2020

Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

2 мин читать
Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перемирие на Донбассе будет длиться и дальше, и будет измеряться уже не днями, а месяцами и годами.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – 0, погибших – 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", - сказал он во время своего выступления в понедельник на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский отметил, что во время недавней поездки на восток страны в разговоре с местными жителями они сказали ему, что слышат не новости о договоренностях по режиму тишины, а слышат саму тишину.

"И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, годы - столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места – Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания громады и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и Соборности Украины. Здесь, в 43-м году отмечали изгнании нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину Независимости Украины", - указал он.

На Софийской площади, где президент после выступления также вручит государственные награды, присутствуют несколько сотен официальных и приглашенных лиц, а также парадные военные расчеты, хор и оркестр, журналисты.

Теги: #зеленский #донбасс #независимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 24.08.2020
Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

Зеленский: сегодня военная техника должна быть на востоке Украины, а парад будет после возвращения всех людей и территорий

10:30 24.08.2020
Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

10:29 24.08.2020
Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, страну, всегда готовую дать отпор

08:21 24.08.2020
Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

16:36 23.08.2020
Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

12:50 23.08.2020
Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

11:50 23.08.2020
Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

11:33 23.08.2020
Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

11:33 23.08.2020
Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

09:11 23.08.2020
Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

Российские наемники за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще у более 209 киевлян выявили коронавирус за сутки, трое больных умерли – Кличко

Супруги Порошенко, Забродский, Ярош и ветераны почтили память украинских воинов, погибших на фронте

Захватившие в Мали власть военные предлагают переходный период для формирования правительства

В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 22 умерли, 289 - выздоровели – СНБО

Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электроснабжения по всей стране

Советник Трампа объявила о выходе в отставку

В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину

В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА