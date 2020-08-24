Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перемирие на Донбассе будет длиться и дальше, и будет измеряться уже не днями, а месяцами и годами.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – 0, погибших – 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", - сказал он во время своего выступления в понедельник на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский отметил, что во время недавней поездки на восток страны в разговоре с местными жителями они сказали ему, что слышат не новости о договоренностях по режиму тишины, а слышат саму тишину.

"И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, годы - столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем просьбу к небу именно с этого, знакового места – Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания громады и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и Соборности Украины. Здесь, в 43-м году отмечали изгнании нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину Независимости Украины", - указал он.

На Софийской площади, где президент после выступления также вручит государственные награды, присутствуют несколько сотен официальных и приглашенных лиц, а также парадные военные расчеты, хор и оркестр, журналисты.