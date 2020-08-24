События

07:22 24.08.2020

Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электроснабжения по всей стране

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К полному отключению электричества в Сирии привел взрыв на арабском газопроводе в САР, сообщило в понедельник сирийское государственное информационное агентство САНА.

Оно ссылается на информацию министерств электроэнергетики и нефти страны.

В сообщении говорится, что взрыв произошел на отрезке между районами Думайра и Адра.

Министр нефти Сирии Али Сулейман Ганем не исключил, что взрыв мог быть террористическим актом.

Теги: #сирия #взрыв #электричество #газопровод
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