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07:19 24.08.2020

Советник Трампа объявила о выходе в отставку

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Советник Трампа объявила о выходе в отставку

Советник Белого дома Келлиэн Конуэй сообщила, что покинет администрацию президента США Дональда Трампа в конце августа.

"Я уйду из Белого дома в конце этого месяца", - говорится в заявлении чиновника.

Она мотивировала свое решение необходимостью заняться делами своей семьи.

Наблюдатели считают, что ее уход примерно за два месяца до президентских выборов оставляет Трампа без одного из наиболее убедительных ораторов, которые могут поддержать его в период предвыборной кампании.

Теги: #президент #сша #отставка #советник
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