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05:31 24.08.2020

В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину

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В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину

Правоохранители открыли уголовного производство по факту гибели под колесами маршрутки 50-летней женщины в Хмельницкой области, сообщил сектор коммуникации областной Национальной полиции.

"В селе Оринин Каменец-Подольского района под колесами маршрутного автобуса "ПАЗ" погибла 50-летняя местная жительница. По данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел утром 22 августа. Водитель маршрутного автобуса "ПАЗ" сообщением "Каменец-Подольский – Оринин" при движении задним ходом совершил наезд на 50-летнюю женщину-пешехода, которая обходила транспортное средство сзади.

Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: #хмельницкий #украина #смертельное_дтп
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