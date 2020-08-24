Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

В Черновицкой области 23 августа зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом, что в шесть раз превысило число выздоровлений, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"241 новый случай за сутки! 259 буковинцев уже умерли от COVID-19. Знаю, что некоторые считают - это немного. Ведь в области нас около 900 тыс. Но хочу напомнить, что в боевой роте - от 120 до 150 солдат. Итак, почти две роты мы потеряли на этой войне с болезнью. Поэтому призываю не делать поверхностных выводов и помнить о ценности человеческой жизни", - написал он в Facebook в воскресенье вечером.