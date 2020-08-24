События

03:37 24.08.2020

Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

1 мин читать
Очередной антирекорд инфицированных коронавирусом зафиксирован на Буковине

В Черновицкой области 23 августа зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом, что в шесть раз превысило число выздоровлений, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"241 новый случай за сутки! 259 буковинцев уже умерли от COVID-19. Знаю, что некоторые считают - это немного. Ведь в области нас около 900 тыс. Но хочу напомнить, что в боевой роте - от 120 до 150 солдат. Итак, почти две роты мы потеряли на этой войне с болезнью. Поэтому призываю не делать поверхностных выводов и помнить о ценности человеческой жизни", - написал он в Facebook в воскресенье вечером.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:33 24.08.2020
Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

00:43 24.08.2020
Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

23:33 23.08.2020
Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

22:33 23.08.2020
В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

21:48 23.08.2020
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

21:09 23.08.2020
"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

14:38 23.08.2020
Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

13:02 23.08.2020
У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

12:29 23.08.2020
На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

12:21 23.08.2020
Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек

В США начинается предвыборный съезд Республиканской партии

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА