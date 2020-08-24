События

00:16 24.08.2020

В США начинается предвыборный съезд Республиканской партии

2 мин читать
В США начинается предвыборный съезд Республиканской партии

В городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) в понедельник открывается Национальный съезд Республиканской партии, на котором на пост президента будет официально выдвинута кандидатура действующего главы государства Дональда Трампа.

Как отмечала британская телерадиокорпорация Би-би-си, Республиканская партия, в отличие от Демократической, планирует провести ряд очных мероприятий, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

При этом участникам и гостям мероприятий будет необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски. Кроме того, республиканцы будут использовать бейджи, которые позволяют отслеживать передвижения людей.

Конвенция пройдет с 24 по 27 августа. В понедельник темой конвенции будет "Земля обетованная", во вторник - "Земля возможностей", среды - "Земля героев". Темой четверга, который является завершающим днем конвенции, будет "Земля величия". Именно в этот день Трамп выступит с речью в Белом доме, в которой официально примет предложение Республиканской партии баллотироваться на пост президента США.

По данным газеты The Washington Post, в ходе конвенции ожидаются выступления самого Трампа, его супруги Мелании, а также других членов семьи Трампа и вице-президента США Майка Пенса.

Как сообщает газета, несмотря на то, что Республиканская партия не опубликовала официальный список спикеров, с большой вероятностью на конвенции выступят член Палаты представителей Мэтт Гатц, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, лидер фракции меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, сенаторы Тим Скотт и Джони Эрнст и другие.

Кроме того, ожидается выступление Марка и Патриции МакКлоски - супружеской пары из Сент-Луиса (штат Миссури), которые угрожали протестующим движения Black Lives Matter оружием, за что им предъявили обвинение в уголовном преступлении. Позднее обвинения были сняты.

С речью выступит Элис Джонсон, которую освободили согласно указу Трампа по запросу американской телевизионной звезды Ким Кардашьян. Джонсон приговорили к пожизненному тюремному сроку в 1997 году из-за вовлеченности в группировку по торговле наркотиками. После визита Кардашьян Трамп сократил срок Джонсон до июня 2018 года в рамках его политики по реформе уголовного правосудия.

Партийные конвенции проходит раз в четыре года. Во время конвенции партии официально выдвигают кандидата в президенты США до финального этапа президентской кампании.

Теги: #сша #конвенция #республиканцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:55 23.08.2020
Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

14:58 22.08.2020
Скончался экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Скончался экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

23:38 21.08.2020
Не менее шести человек погибли в природных пожарах в Калифорнии

Не менее шести человек погибли в природных пожарах в Калифорнии

22:58 21.08.2020
Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

22:07 21.08.2020
ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов

ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов

15:00 21.08.2020
Лукашенко считает ситуацию в Беларуси не катастрофичной, обвинил США в организации "заварушки"

Лукашенко считает ситуацию в Беларуси не катастрофичной, обвинил США в организации "заварушки"

13:40 21.08.2020
Глава Facebook дал показания в рамках антимонопольного расследования

Глава Facebook дал показания в рамках антимонопольного расследования

06:42 21.08.2020
Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

06:42 21.08.2020
Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

03:37 21.08.2020
Советник Трампа предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения

Советник Трампа предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА