Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Государственная пограничная служба Украины насчитывает достаточное количество ресурсов для обеспечения надежной охраны границы с Беларусью, но главной задачей остается бдительность, сообщила пресс-служба Госпограслужбы.

"Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу должны получить все условия в соответствии с законодательством, зато наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы", - заявил глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал их внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.

Также в ведомстве отметили, что Дайнеко лично проверил готовность подразделений к выполнению задач, учитывая, что в настоящее время пограничники несут службу в усиленном режиме.

"В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Отмечается, что активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "Дозор". Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также ежедневно пограничники обеспечивают оформление около 5 тыс. человек на въезд и выезд из Украины. При этом на данный момент на границе с Беларусью в целом функционирует 7 пунктов пропуска. Еще больше - 10 пунктов пропуска временно закрыты с марта в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также в пресс-службе отметили, что на участке границы с Беларусью не свойственно движение незаконных мигрантов, однако за 7 месяцев 2020 года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Также зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, среди которых преобладают табачные изделия и товары народного потребления. Также обнаружено 40 единиц оружия, большинство из которого холодное.