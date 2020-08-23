События

23:33 23.08.2020

Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

2 мин читать
Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Государственная пограничная служба Украины насчитывает достаточное количество ресурсов для обеспечения надежной охраны границы с Беларусью, но главной задачей остается бдительность, сообщила пресс-служба Госпограслужбы.

"Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу должны получить все условия в соответствии с законодательством, зато наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы", - заявил глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал их внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.

Также в ведомстве отметили, что Дайнеко лично проверил готовность подразделений к выполнению задач, учитывая, что в настоящее время пограничники несут службу в усиленном режиме.

"В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Отмечается, что активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "Дозор". Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также ежедневно пограничники обеспечивают оформление около 5 тыс. человек на въезд и выезд из Украины. При этом на данный момент на границе с Беларусью в целом функционирует 7 пунктов пропуска. Еще больше - 10 пунктов пропуска временно закрыты с марта в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также в пресс-службе отметили, что на участке границы с Беларусью не свойственно движение незаконных мигрантов, однако за 7 месяцев 2020 года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Также зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, среди которых преобладают табачные изделия и товары народного потребления. Также обнаружено 40 единиц оружия, большинство из которого холодное.

Теги: #украина #охрана #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:49 23.08.2020
Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

22:33 23.08.2020
В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

21:51 23.08.2020
В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

21:50 23.08.2020
Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

21:48 23.08.2020
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

21:09 23.08.2020
"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

19:58 23.08.2020
Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

19:32 23.08.2020
Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

19:04 23.08.2020
Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

16:14 23.08.2020
Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Украине в ближайшие дни

Протестующие собираются в центре Минска

Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

Сотрудники силовых структур Беларуси готовятся к очередной акции протеста

Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Ключевым на будущей сессии Рады станет вопрос госбюджета - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА