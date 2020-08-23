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22:33 23.08.2020

В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

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В Киеве на День независимости перекроют ряд улиц

Ко Дню независимости, 24 августа, в Киеве перекроют ряд улиц, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств. Перекрытие будет продолжаться до завершения мероприятий", - сказано в сообщении.

В пресс-службе КГГА отметили, что на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

ул.Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади),

Михайловская площадь,

ул.Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади),

ул.Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда),

ул.А. Тарасовой,

ул.Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской),

ул.Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской),

Софийская площадь,

Рыльский переулок,

ул.Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади),

ул.Десятинная.

Также 24 августа с 8:00 будет перекрыто:

часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко),

бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади),

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),

Владимирский проезд,

ул. Костельная,

ул. Прорезная,

ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик),

площадь Бессарабская,

ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской),

площадь Европейская,

Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади),

ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Теги: #киев #украина
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