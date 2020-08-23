В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

В Таллине вечером состоялась акция - живая цепочка "Путь свободы" в поддержку белорусской оппозиции, организованная местными белорусами и их эстонскими сторонниками.

Люди выстроились от площади Свободы в центре города до посольства Беларуси с белорусскими флагами, плакатами "Лукашенко, уходи".

Как сообщили организаторы цепочки, в цепочке выстроились около тысячи человек.

С инициативой выстроить цепь в поддержку Беларуси выступили страны Балтии. По данным организаторов, акция, которая получила название "Путь свободы", проходит в 32 странах.