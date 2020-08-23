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21:48 23.08.2020

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

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Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Мировые лидеры поздравили Украину и украинцев с 29-й годовщиной независимости, которая будет отмечаться 24 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Офис украинского президента Владимира Зеленского получил поздравления от президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а также королевы Соединенного Королевства Елизаветы II.

Также Украину поздравили с годовщиной независимости президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, президент Польши Анджей Дуда, лидер Венгрии Янош Адер, глава Словакии Зузана Чапутова и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

Кроме того, Украину поздравили президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко стоит на повестке дня на международной арене. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украину знали как цветущую страну счастливых людей", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #день_независимости #украина #мировые_лидеры
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