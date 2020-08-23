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19:04 23.08.2020

Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

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Белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.

Как сообщалось, в направлении Дворца независимости выдвинулись колонны протестующих.

Теги: #протест #правоохранители #беларусь
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