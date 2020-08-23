Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске
Белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.
Как сообщалось, в направлении Дворца независимости выдвинулись колонны протестующих.