Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

В День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно, а также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению – посмертно", - сказал Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области в воскресенье, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства также сообщил, что 4-ая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование "имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука".

Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020г за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. 21-летний нацгвардеец погиб 14 декабря 2019г на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой боевого собрата.

Боевые знамена и ленты к ним глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, получившего почетное наименование "Айдар"; 40-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, которая отныне будет иметь почетное наименование "имени Великого князя Витовта"; 35-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, которая будет носить почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Остроградского"; военной части А1788 Сил специальных операций ВСУ (почетное наименование "имени князя Изяслава Мстиславича"); 27-й бригады Нацгвардии, получившей почетное наименование "Печерская"; 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии, получившего почетное наименование "имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады"; 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, которая получила почетное наименование "Хортица".

Боевые знамена также получили Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины и Учебный центр морской охраны Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы.

В торжествах приняли участие представители правительства, депутаты, президенты Украины прошлых лет.