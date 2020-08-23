События

16:36 23.08.2020

Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

2 мин читать
Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым присвоены почетные наименования

В День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно, а также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению – посмертно", - сказал Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области в воскресенье, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства также сообщил, что 4-ая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование "имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука".

Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020г за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. 21-летний нацгвардеец погиб 14 декабря 2019г на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой боевого собрата.

Боевые знамена и ленты к ним глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, получившего почетное наименование "Айдар"; 40-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, которая отныне будет иметь почетное наименование "имени Великого князя Витовта"; 35-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, которая будет носить почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Остроградского"; военной части А1788 Сил специальных операций ВСУ (почетное наименование "имени князя Изяслава Мстиславича"); 27-й бригады Нацгвардии, получившей почетное наименование "Печерская"; 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии, получившего почетное наименование "имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады"; 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, которая получила почетное наименование "Хортица".

Боевые знамена также получили Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины и Учебный центр морской охраны Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы.

В торжествах приняли участие представители правительства, депутаты, президенты Украины прошлых лет.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 23.08.2020
Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

11:50 23.08.2020
Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

11:33 23.08.2020
Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

11:33 23.08.2020
Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

09:11 23.08.2020
Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

13:26 22.08.2020
Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

13:07 22.08.2020
Зеленский уверен, что бюджет Украины выдержит повышение минимальной зарплаты

Зеленский уверен, что бюджет Украины выдержит повышение минимальной зарплаты

12:41 22.08.2020
Зеленский: в Беларуси нужно найти формат диалога "без дубинок"

Зеленский: в Беларуси нужно найти формат диалога "без дубинок"

12:37 22.08.2020
Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

12:27 22.08.2020
Зеленский с супругой попрощались с Патоном

Зеленский с супругой попрощались с Патоном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Украине в ближайшие дни

Протестующие собираются в центре Минска

Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

Сотрудники силовых структур Беларуси готовятся к очередной акции протеста

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Ключевым на будущей сессии Рады станет вопрос госбюджета - Разумков

Письмо Кравчука о соответствии постановления о  местных выборах Минским соглашениям поступило в Раду и передано на рассмотрение в комитеты - Разумков

Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА