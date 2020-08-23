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15:48 23.08.2020

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Украине в ближайшие дни

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Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 24 августа, в западных, северных и Винницкой областях Украины погоду будет определять влажный умеренно теплый воздух, на остальной территории ожидается сухая погода с неоднородной температурой ночью и высокой днем, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на востоке и северо-востоке 9-14°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы; температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 августа самая высокая температура днем была 35,8 в 2007г., самая низкая ночью 7,4 в 1907г.

На 25 августа синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южных областях 16-20°; днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 26-31°.

В Киеве 25 августа ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

23 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #прогноз
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