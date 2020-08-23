События

14:55 23.08.2020

Протестующие собираются в центре Минска

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Протестующие собираются в центре Минска

Сторонники оппозиции начали собираться на несанкционированную акцию в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", площадь Независимости напротив Дома правительства на две трети заполнена людьми, участники акции разворачивают транспаранты и бело-красно-белые флаги. При этом они скандируют лишь один лозунг: "Уходи!"

К площади Независимости с обеих сторон одноименного проспекта стягиваются колонны людей с бело-красно-белыми флагами. Многие из них несут в руках белые цветы. Среди участников акции люди разных возрастов, как молодежь, так и пожилые люди, некоторые направляются на акцию с маленькими детьми. Бело-красно-белые ленты при этом привязывают на детские коляски.

Кроме того, участники акции заполонили прилегающие к проспекту независимости улицы: Немига, Карла Маркса, Энгельса и Кирова. Проезжающие по улицам автомобили сигналят в поддержку митингующих, а водители демонстрируют из окон жест "Виктория".

В общей сложности на площади Независимости и прилегающих улицах собрались уже несколько тысяч человек, однако на прошлой массовой акции протеста людей было больше. Снижение активности митингующих может быть обусловлено дождливой погодой.

Одновременно прилегающие к проспекту Независимости улицы стягиваются сотрудники силовых структур.

Несколько грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов заняли платные парковки вдоль улицы Ленина, Комсомольской улицы и улицы Энгельса. Правоохранители переодеваются рядом с автобусами в защитную амуницию и натягивают черные балаклавы. Силовики вооружены металлическими щитами и резиновыми дубинками.

Теги: #протест #минск #беларусь
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