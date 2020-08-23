Сотрудники силовых структур Беларуси готовятся к очередной акции протеста

Белорусские СМИ сообщают о подготовке сотрудников силовых структур к протестным акциям, которые могут пройти в Минске в воскресенье.

"На выездах из многих населенных пунктов в сторону Минска проводят операцию "Фильтр". Например, из Жодино, Микашевичей, Столбцов. Интересуются тем, кто вы, куда и с какой целью следуете", - сообщает портал TUT.BY со ссылкой на читателей.

Также сообщается, что со стороны станции метро Могилевская в город едут военные грузовики.

Лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в воскресенье утром в центр Минска со стороны микрорайона Уручье прошли три спецмашины-водомета, 18 грузовиков и автозаков, несколько грузовиков, нагруженных колючей проволокой.

В ряде телеграм-каналов сообщается о планах провести очередную протестную акцию в центре Минска. Также поступают призывы к рабочим промпредприятий выступить колоннами для движения в центр столицы.

Между тем, в Минске начался дождь.

Протестные акции в столице и крупных городах Беларуси продолжаются с 9 августа, после президентских выборов, на которых по официальным данным действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Силовой разгон протестных акций 9-11 августа сопровождался жесткими задержаниями с применением водометов, светошумовых гранат, резиновых пуль. Были задержаны около 7 тыс. человек, сотни человек были госпитализированы, официально подтверждена гибель одного человека во время акции и еще двух - после их проведения.

В минувшее воскресенье в Минске прошел без эксцессов мирный митинг, который наблюдатели назвали самой крупной протестной акцией в истории современной Беларуси. У стелы "Минск - город-герой", по оценкам СМИ, тогда собралось более 300 тыс. человек. МВД не давало оценку количества собравшихся на эту акцию. Протестующие требовали прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и выдвигали политические требования по проведению повторных выборов.