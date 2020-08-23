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12:50 23.08.2020

Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

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Зеленский: Мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

В День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы Украинского государства, во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области Зеленский вручил 7 сертификатов командирам воинских подразделений ВСУ.

"Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28млрд грн. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", - заявил он.

Президент отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

Также Зеленский отметил, что впервые за годы войны в Украине появились вице-премьер-министр по стратегическим отраслей промышленности и соответствующее министерство, которое будет формировать и реализовывать военно-промышленную политику государства.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сообщил глава государства.

По его словам, обязательным является переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Ведь именно вы – современное и сильное войско – является залогом для наступления такого желаемого в Украине мира", - сказал Зеленский.

После завершения церемонии передачи министр обороны Украины Андрей Таран и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский продемонстрировали президенту образцы техники, которая передавалась на вооружение и дальше отправится на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в зону проведения операции Объединенных сил.

Теги: #всу #зеленский #оборона
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