На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

Приказом Министерства обороны на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны, соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран.

"Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", - говорится в сообщении.

"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.