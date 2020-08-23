События

11:52 23.08.2020

Ключевым на будущей сессии Рады станет вопрос госбюджета - Разумков

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Ключевым на будущей сессии Рады станет вопрос госбюджета - Разумков

По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ключевым на предстоящей сессии парламента, которая начинается 1 сентября, станет вопрос согласования и принятия закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год".

"Много аспектов, которые нужно рассмотреть. Ключевым, как по мне, на следующей сессии вопросом станет вопрос бюджета. До 15 сентября, как вы помните, Кабинет министров должен подать проект бюджета в Верховную Раду. Я надеюсь, мы сможем все плодотворно над ним поработать для того, чтобы сделать его более качественным и принять, как это было в прошлом году, не "под елку", - сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Рады.

Ещё одним важным вопросом грядущей сессии спикер парламента называет местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты PR-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной Раде, к сожалению, тоже будут иметь место", - добавил он.

Теги: #верховная_рада #разумков
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